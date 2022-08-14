Пытались провести разведку боем: ВСУ "насыпали" оккупантам на Харьковском направлении

В Харьковской области российские оккупанты пошли в наступление близ Питомника.

ВСУ удалось их "затормозить".

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

На Харьковском направлении оккупанты продолжают огненное поражение из ствольной и реактивной артиллерии по линии столкновения, поддерживают высокую интенсивность ведения воздушной разведки БПЛА.

"Противник пытался провести разведку боем в районе населенного пункта Питомник, успеха не имел, понес потери и отошел. Нанес авиационных ударов возле Победы, Ртищевки и Питомника. Принимает меры по логистическому обеспечению подразделений и пополнению потерь", — сообщили в Генштабе.

Напомним, недавно на побережье в Одесской области обнаружили еще одну мину. Ее обезвредили военные. А на пляж в Болгарии вынесло часть российской ракеты от зенитно-ракетного комплекса "Панцирь-С1".

Читайте также: