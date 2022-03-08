Пытались скрыться в Молдове: на границе задержали группу людей, среди которых сын и внук Софии Ротару

Пытались скрыться в Молдове: на границе задержали группу людей, среди которых сын и внук Софии Ротару

Среди задержанных – 8 граждан Украины призывного возраста и гражданин Молдовы.

Сын и внук Софии Ротару пытались сбежать в Молдову.

Об этом сообщает "Украинская правда".

Вчера, 7 марта, на участке украино-молдавской границы в Могилев-Подольском задержали группу из 9 человек, пытавшихся незаконно пересечь государственную границу Украины. Среди задержанных – 8 граждан Украины призывного возраста и гражданин Молдовы. Мужчины пытались на лодке переправиться в соседнюю страну. Их всех задержали пограничники.

Среди задержанных сын и внук певицы Софии Ротару.

Напомним, что на львовских пунктах пропуска собралась очередь из автомобилей. Воевать за Родину возвращаются не только гастарбайтеры, но и иностранцы, которые хотят вступить в международный легион.

Защищать Украину готовые добровольцы из 52 стран мира. Общее количество готовых защищать украинские земли от российских захватчиков составляет около 20 тысяч.