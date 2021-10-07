Пытались спасти соседи и медики: под Днепром в страшном пожаре погибла женщина (фото)

Пытались спасти соседи и медики: под Днепром в страшном пожаре погибла женщина (фото)

Что именно стало причиной возгорания, сейчас неизвестно.

В Марганце Днепропетровской области вечером 6 октября произошло пожар в жилом доме. В результате чего погибла женщина.

Об этом сообщили в пресс-служба ГСЧС области.

Как стало известно, происшествие случилось на улице Бережного. Там огонь вспыхнул внутри одноэтажного жилого дома. Пока на место происшествия добирались спасатели, из задымленного здания соседи вынесли 50-летнюю женщину без сознания.

"К сожалению, проведенные сотрудниками экстренной медицинской помощи реанимационные действия не дали результата — спасти женщину не удалось. Пожар локализован в 21:15 и ликвидирован в 21:50", — подчеркнули в ГСЧС области.

Что именно стало причиной того, что произошло, пока неизвестно. В обстоятельствах происшествия разбираются правоохранители.

Напомним, что в Днепропетровской области произошел серьезный пожар: огонь разгорелся в трехэтажном доме и едва не убил девять человек.

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