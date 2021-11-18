Пытались спасти в реанимации: в Прикарпатье от переохлаждения погиб мужчина

Мужчину нашли в заброшенном здании, госпитализировали, но спасти его не удалось.
В Калушской больнице Ивано-Франковской области от переохлаждения умер 62-летний мужчина, которого 16 ноября госпитализировали в реанимацию в тяжелом состоянии. Это первый подобный летальный случай на Прикарпатье в 2021 году.
Об этом сообщила заместитель городского головы Калуша Наталья Кинаш, пишет "Суспильне".
По ее словам, мужчину нашли в закрытом помещении. Спасатели привезли его в больницу, но в течение суток он скончался в реанимации.
По словам начальника управления по вопросам гражданской защиты ОГА Владимира Стебницкого, в районах Ивано-Франковской области уже начали обустраивать пункты обогрева.
А вот Ивано-Франковск уже развернули 7 таких пунктов. Шесть из них будут работать с понедельника по пятницу с 8:00 до 18:00, еще один — круглосуточно.
Дневные пункты обогрева будут работать на базе городских поликлиник:
- городская поликлиника №1 на улице Чорновола, 59 А;
- городская поликлиника № 2 на улице Долгой, 42;
- городская поликлиника №3 на Франко, 30;
- городская поликлиника №4 на улице Волчинецкой, 196 А;
- городская поликлиника №5 на Привокзальной, 17.
В этом году спасатели открыли еще один дневной пункт обогрева — на стадионе "Рух".
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