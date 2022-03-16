"Пытались сразу после ЗАЭС захватить Южноукраинск" — глава "Энергоатома" Петр Котин

Оккупанты намеревались захватить Южноукраинскую АЭС, но ВСУ отбили нападение.

Российские оккупанты сразу после захвата Запорожской АЭС в Энергодаре пытались прорваться на Южноукраинскую АЭС, но украинские военные их откинули.

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Об этом сообщил НВ исполняющий обязанности главы Энергоатома Петр Котин в интервью НВ.

"Была очень большая угроза — туда пытались прорваться [русские оккупанты], но их отбросили, в Вознесенске их остановили. Там было взорвано два моста, чтобы они не прошли. И наши военные взяли бой и отбросили за Николаев. У них (русских — ред.) ничего не получилось. Но они действительно пытались сразу после ЗАЭС захватить Южноукраинск", — сообщил Котин.

Он также отметил, что до последнего они не верили, что пойдут на Запорожскую АЭС, пока они не подошли и не начали ее обстреливать.

"Но мы все вернем", — добавил Котин.

В Энергодаре оккупанты нападают на мирное население, а также отключили систему оповещения, предупреждающую горожан о воздушной угрозе.

Оккупанты, захватившие Запорожскую АЭС в Энергодаре, начали утилизировать боеприпасы на территории станции.

Напомним, что 4 марта оккупанты захватили Запорожскую АЭС. Транспортное сообщение между Энергодаром и Запорожьем утрачено из — за уничтожения оккупантами моста в районе Каменского.

После появления на Запорожской АЭС людей из «Росатома» ситуация на станции не изменилась, ее контролируют украинские работники, но все должны согласовываться с оккупантами.