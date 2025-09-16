Пытались убить президента колдовством: какое наказание суд назначил мужчинам

Хакайнде Хичилема / © AP

В Замбии суд признал виновными двух мужчин, которые планировали убийство президента Хакайнде Хичилемы с помощью колдовства. Приговор был вынесен на фоне роста критики в адрес главы государства из-за подавления политической оппозиции.

Об этом сообщило в The Guardian.

К ответственности привлекли Леонарда Фири, старосту села, и гражданина Мозамбика Джастена Мабулессе Кандунде. Их задержали еще в декабре после того, как уборщик сообщил о подозрительных звуках. Во время обыска у мужчин нашли живого хамелеона, красную ткань, неизвестный белый порошок и хвост животного. Судья Файн Маямбу заявил, что заговор был направлен на убийство главы государства, и назвал их врагами для всех граждан Замбии.

Мужчин приговорили к двум годам лишения свободы с отправкой на исправительные работы. По данным следствия, их якобы нанял брат оппозиционного депутата Эммануэля «Джей Джей» Банды, которого судят за ограбление, покушение на убийство и побег из-под стражи.

Приговор вынесли в соответствии с законом британской колониальной эпохи, криминализирующим так называемое колдовство. Это решение совпало с критикой президента Хакайнде Хичилемы, которого оппоненты обвиняют в использовании судебной системы для давления, назначении лояльных членов в избирательную комиссию и изменении конституционных правил накануне выборов.

В отчете Human Rights Watch за 2024 год отмечалось, что администрация Хичилемы демонстрирует авторитарные черты, а власти преследуют журналистов, активистов и оппозиционных политиков за критику правительства.

Дополнительного напряжения добавляет спор о захоронении бывшего президента Эдгара Лунгу, который умер в июне в Южной Африке. Семья выступает против государственных похорон, подчеркивая, что он не хотел присутствия Хичилемы. Вопрос возвращения тела сейчас рассматривает южноафриканский суд.

В Замбии обвинения в колдовстве выдвигают довольно часто. В то же время многие граждане и эксперты критикуют колониальные нормы, считая, что традиционные духовные практики не должны быть основанием для уголовного преследования. Преподавательница Университета Замбии Ганханани Мойо отметила, что подобные законы пытаются запретить то, чего не понимают.

Президент Хичилема, комментируя обвинения в причастности к оккультным практикам, заявил, что никогда не верил в колдовство — ни лично, ни как христианин — и отверг любые спекуляции на эту тему.

