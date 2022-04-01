"Пытались удержаться, но обвалились, не смогли": Арестович об отступлении войск РФ от Киева и Чернигова

"Пытались удержаться, но обвалились, не смогли": Арестович об отступлении войск РФ от Киева и Чернигова

Навстречу оккупантам-беглецам вышла где-то тысяча единиц техники, но далеко она не пошла, потому что ВСУ по ней сразу же ударили.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович рассказал, как российские войска отступали от Киева и Чернигова.

Об этом он рассказал в интервью российскому адвокату и правозащитнику Марку Фейгину.

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"Интриг две. Первая — что из-под Киева свалили. Причем отступали красиво, пытались удержаться, но обвалились, не смогли. Потому что отступление — это самый сложный вид боевых действий. Если северо-восток брать Киева, Бровары, то там они сбежали чуть ли не под российскую границу. Там никого нет. Есть только "язык" на Чернигов, который его окружает", — сказал Арестович.

Советник руководителя ОП добавил, что по Чернигову работают, местные говорят, что там ежедневно погибают и раненых – до 200 гражданских.

"А этих отогнали на границу Черниговской и Сумской областей. Навстречу радостно прибежало там где-то тысяча единиц техники. Но далеко она не пошла, потому что мы по ней сразу же ударили. И она сейчас там стала. Почему стоит — непонятно. Наши там потихоньку занимают города и села", — подытожил он.

Напомним, украинские воины "подчистили" район сосредоточения врага на Киевском направлении.

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