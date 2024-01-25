Пытались украсть миллионы на закупке снарядов для ВСУ: в бюджет Украины вернули почти 1,5 млрд гривен

В Украине в государственный бюджет вернули почти 1,5 млрд гривен, пытавшихся похитить на закупке артснарядов для ВСУ.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как отмечается, правоохранители предотвратили хищение государственных средств, выделенных на приобретение артснарядов для ВСУ. В результате чего в бюджет возвращено почти 1,5 млрд гривен, незаконно выведенных за границу при закупке оптовой партии боеприпасов.

“Военная контрразведка СБУ разоблачила эту сделку в декабре 2023 года. Тогда при содействии руководства Минобороны был задержан организатор "схемы" — руководитель одного из Главных управлений Министерства обороны. По данным следствия, чиновник пытался присвоить бюджетные средства, выделенные под госзаказ для нужд украинских войск. С этой целью он организовал перевод с баланса Минобороны на зарубежные счета аффилированной фирмы-посредницы почти 1,5 млрд грн за приобретение артиллерийских снарядов”, — рассказали в СБУ.

Там также добавили, что эта сумма на 30% превысила стоимость другого, альтернативного контракта, который заключило вновь созданное на тот момент Агентство оборонных закупок.

“Сейчас следователи Службы безопасности сообщили военному чиновнику о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 114-1 УК Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований, совершенное по предварительному сговору лиц). Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит до 15 лет тюрьмы”, — отметили в СБУ.

Напомним, что СБУ открыла дело из-за падения Ил-76 в Белгородской области.

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