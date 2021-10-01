Пытались вести переговоры, но он достал гранату: появились подробности обезвреживания стрелка под Одессой

Пытались вести переговоры, но он достал гранату: появились подробности обезвреживания стрелка под Одессой

В результате чего мужчина пошел на преступление, сейчас неизвестно.

Достал гранату, выдернул чеку, после чего раздался выстрел. Мужчину, устроившего стрельбу под Одессой, ликвидировали инспекторы, которые рядом с поселком отрабатывали профилактические мероприятия.

Об этом со ссылкой на собственные источники пишет "Думская".

Услышав стрельбу, местные жители позвонили на горячую линию "102". Затем на место прибыли три участковые инспекторы, которые были недалеко от поселка Пужайково.

Сначала со стрелком правоохранители вели переговоры, однако после того, как он достал гранату — им пришлось пойти на крайние меры.

"Называли его по имени, просили сдаться. В ответ тот достал гранату РГД-5 и заявил, что ему, мол, терять нечего, и вырвал чеку. Участковым пришлось открыть огонь на поражение. К счастью, граната так и не взорвалась — он упал, зажав ее в ладони", — рассказал изданию источник в правоохранительных органах.

После чего на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и взрывотехники.

Напомним, что в Одесской области мужчина с ружьем и гранатой открыл огонь по домам односельчан. Когда прибыла полиция, то продолжил стрелять по их машине. После этого забаррикадировался в соседском доме с женщиной и ребенком.

Новости Украины: мужчина с ружьем и гранатой забаррикадировался в соседском доме

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