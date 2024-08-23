Пытались вытащить друг друга: на Черниговщине целая семья погибла в канализационной шахте

Предварительно известно, что члены семьи поочередно провалились в шахту внутри гаража.

В городе Новгород-Северский в канализационную шахту на территории частного домохозяйства попали три человека: отец, мать и их 17-летний сын.

Об этом сообщили в полиции Черниговской области.

Все трое, к сожалению, погибли. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Новгород-Северского райотдела полиции, специалист-криминалист и следователи следственного управления областной полиции, спасатели ГСЧС.

Фото: Главное управление Национальной полиции в Черниговской области

По информации ГУ ГСЧС в Черниговской области, сообщение об этом случае на линию "101" поступило в 15:30.

На место происшествия прибыли восемь спасателей и две единицы техники. Спасатели в средствах защиты органов зрения и дыхания спустились в шахту и достали тела погибших.

Известно, что мужчина – 1975 года рождения, женщина – 1984 года рождения.

Предварительно известно, что члены семьи поочередно провалились в шахту внутри гаража. Пытаясь вытащить друг друга, люди погибли. Полиция устанавливает все происшествия трагедии.

Напомним, в Житомирской области из окна 9-го этажа выпал 5-летний умерший на месте мальчик.

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