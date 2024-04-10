Пытались вывезти из Украины прицельные комплексы до боевых самолетов: СБУ задержала дерзких дельцов (фото)

В частности, в Кропивницком был задержан местный житель, который планировал наладить международный канал нелегальной переправки за границу товаров военного назначения.

Служба безопасности Украины разоблачила дельцов, которые хотели вывезти из нашей страны прицельные комплексы в боевые самолеты.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как стало известно, в разных регионах нашего государства стражи порядка задержали двух дельцов, которые пытались скрыто отправить за границу украинские образцы комплектующих для боевой авиации. Среди изъятого – оборудование, входящее в прицельную систему истребителей.

В частности, в Кропивницком был задержан местный житель, который планировал наладить международный канал нелегальной переправки за границу товаров военного назначения. Первый раз мужчина пытался продать в страну ЕС комплектующие к оптико-электронной системе наведения истребителей МиГ-29.

"Чтобы переправить "посылку" за границу, он хотел оформить ее через популярный сервис почтовой связи, указав недостоверные данные в таможенной декларации. Впрочем, сотрудники СБУ своевременно уличили злоумышленника, задокументировали его преступные действия и задержали на попытке отправки авиаоборудования. По имеющимся данным, клиентами фигуранта были "перекупы" технологического оборудования, которые хотели перепродать его по более высокой цене", — рассказали в СБУ.

В то же время на Полтавщине еще один человек хотел переправить за границу запчасти в авиационную технику. Прежде всего речь шла о комплектующих к ударным вертолетам Ми-24 и корабельным вертолетам Ка-27.

"Чтобы найти клиентов, злоумышленник размещал рекламные интернет-объявления на международных торговых платформах. Найдя иностранного "заказчика", фигурант готовил для него почтовую отправку, оформившую как "гражданское" оборудование. Сотрудники СБУ своевременно среагировали и задержали дельца во время отправки "посылки". При обыске в его доме обнаружено дополнительное оборудование, которое фигурант готовил для отправки за границу", — добавили в СБУ.

На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили фигурантам о подозрении по ч. 1 ст. 333 Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит тюремное заключение.

Напомним, что в Одесской области задержали коллаборантку из "партии Шария".

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