Пытались вывезти в Канаду: в Киевской области таможенники изъяли Библию, которой более 200 лет

Отправитель из Одессы задекларировал ее как обычную книгу.

Библию, напечатанную более 200 лет назад, пытались отправить из Украины в Канаду.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской таможни.

Отмечается, что Библию, напечатанную еще в 1819 году, пытались незаконно переслать из Одессы.

"Киевские таможенники предотвратили незаконную пересылку без разрешительных документов из Украины в Канаду в международной почтовой отправке Библии, датированной ХІХ веком. Отправитель из Одессы задекларировал ее как обычную книгу. Как выяснилось, обнаруженная во время таможенного контроля большого формата Библия, напечатанная старославянской языком в Санкт-Петербурге в 1819 году и содержит 1204 страницы текста. Книга является русским стереотипным массовым изданием ХІХ века», – рассказали в пресс-службе.

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Как отметили в таможне, Библия была напечатана по повелению императора Александра I по благословению синода. Основным источником ее стала Острожская Библия.

По выводам экспертов, как и любая Библия, эта книга составляет историко-культурную ценность, а для ее вывоза за границу нужно специальное Свидетельство, изданное Минкультуры, которого не было. Она была изъята.

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