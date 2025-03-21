Пытался изнасиловать ребенка: в Житомирской области приговорили мужчину к 10 годам тюрьмы

Человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пытался изнасиловать малолетнюю девочку. Суд назначил ему 10 лет заключения.

В Житомирской области 25-летнего местного жителя приговорили к 10 годам лишения свободы за попытку изнасилования 12-летней дочери своей знакомой.

Об этом сообщила полиция Житомирской области.

В январе 2023 года, когда мужчина, находясь под воздействием алкоголя, посетил свою знакомую, а заметив, что ее не было дома, решил совершить преступление с ее дочерью, которая была дома одна.

"Вместе с тем, малолетняя потерпевшая оказала сопротивление нападающему: сопротивлялась и звала на помощь, а вырвавшись, позвонила сестре, которая вызвала сотрудников полиции и знакомого. В дальнейшем, преступные действия обидчика были прекращены местным жителем и работниками полиции, которые прибыли на вызов. До вступления приговора в законную силу обвиняемый будет находиться под стражей", — говорится в сообщении.

Напомним, в Тернополе агенты РФ шантажировали школьницу ее нюдсами, чтобы та совершила теракт.

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