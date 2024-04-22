Пытался охотиться на Patriot: СБУ задержала очередного российского агента (фото)

В зоне особого внимания у агента находились украинские зенитно-ракетные комплексы NASAMS и Patriot.

Служба безопасности Украины задержала российского агента ГРУ, которого "расконсервировали" для охоты на украинскую ПВО. Оккупанты пытались выявить радиолокационные станции и зенитно-ракетные комплексы противовоздушной обороны столицы.

Об этом рассказали в пресс-службе СБУ.

Как стало известно, российский агент прибыл в Украину накануне 24 февраля 2022 года под "легендой" продавца бытовой и горюче-смазочной химии.

"Длительное время он находился в статусе спящего агента, чтобы обустроиться на новом месте и раскрутить собственное бизнес-прикрытие. По данным военной контрразведки СБУ, осенью 2023 года российская разведка "расконсервировала" своего агента. Под видом коммерческих поездок он "курсировал" по территории Киевской и Черкасской областей, где пытался обнаружить батареи и радиолокационные станции ПВО", – рассказали в СБУ.

В зоне особого внимания у агента находились украинские зенитно-ракетные комплексы NASAMS и Patriot. Чтобы отслеживать возможные позиции украинских войск, россиянин использовал морской бинокль и монокль с высоким разрешением. Также он установил в собственном авто скрытую видеокамеру.

“Разведанные в виде медиафайлов и геолокаций подразделений ВСУ агент должен передать своему российскому куратору для синхронных воздушных ударов по Украине. Впрочем, военная контрразведка СБУ помешала враждебным планам и своевременно их разоблачила. После поэтапного документирования российский агент был задержан в киевской квартире”, — добавили в СБУ.

Кроме того, в ходе документирования фигуранта Служба безопасности установила личность его "куратора" – кадрового сотрудника главного управления генштаба вооруженных сил России.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Напомним, что Служба безопасности нейтрализовала агентурную группу ФСБ на правобережье Херсонской области.

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