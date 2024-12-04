Пытался переправить уклонистов за границу: на Закарпатье суд вынес мужчине приговор

Ему назначили пять лет заключения.

На Закарпатье засудили 24-летнего мужчину, работника ООО "Рубикон-интер", за попытку незаконной перевозки двух военнообязанных через государственную границу.

Об этом стало известно из приговора суда, обнародованного в Едином государственном реестре судебных решений.

24 февраля 2024 года фигурант по предварительной договоренности встретил мужчин в Мукачево и отвез их в Хуст. Чтобы избежать проверки на блокпосте в Велятине, он приказал пассажирам оставить документы и деньги в автомобиле и пересаживаться на рейсовый автобус, где они должны выдавать себя за работников строительных компаний. Однако после прохождения блокпоста они были задержаны пограничниками вместе с обвиняемым.

Во время судебного заседания обвиняемый признал свою вину, объяснив, что действовал по просьбе знакомого. Судья, рассмотрев дело, признал мужчину виновным в нарушении закона и назначил ему пятилетний срок. Это решение может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Напомним, в ГПСУ назвали топ направлений, которые чаще всего выбирают уклонисты.

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