Пытался получить российский паспорт: СБУ задержала коллаборанта УПЦ и его "коллег"

Служба безопасности Украины разоблачила трех интернет-агитаторов страны-агрессорки в Киевской и Харьковской областях.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что задержанные называли вооруженную агрессию РФ "внутренним гражданским конфликтом" в Украине, занимались дискредитацией украинских воинов и разжигали религиозную ненависть. Для этого они использовали собственные аккаунты в сосетях и популярных мессенджерах.

"Они публиковали "авторский" деструктивный контент или репостили антиукраинские призывы прокремлевских провокаторов из Украины и российских "топовых" пропагандистов", — говорится в сообщении.

Киев

В столице разоблачили 42-летнюю соратницу координатора массовых беспорядков возле Киево-Печерской лавры. Во время этих событий весной этого года она призвала людей сопротивляться законным действиям правоохранителей.

Злоумышленница разгоняла через собственные страницы в Фейсбуке и Телеграммах с общей аудиторией почти 5 тыс. подписчиков.

Киевщина

В столице задокументировали противоправную деятельность жителя Боярки, который распространял нарративы Кремля о "единой московской церкви" в Украине и тем самым пытался расшатывать внутриполитическую обстановку в столичном регионе.

"Для распространения провокативных сообщений он администрировал собственные страницы в Фейсбуке, Телеграмм и Вайбери, а также в запрещенных "Одноклассниках" и "ВКонтакте" с общей аудиторией 5 тыс. пользователей", — говорится в сообщении.

Харьков

В Харькове обнаружили преступную деятельность 47-летней местной жительницы, которая преподавала в соцсетях фейковые сюжеты российского военкора Александра Сладкова о войне в Украине.

Кроме того, во время боев за Мариуполь, она распространила сфабрикованное оккупантами видео, в котором хотели дискредитировать защитников "Азовстали".

Также читайте В Шевченковском районе Киева прохожий нашел гранату

По двум фактам, разоблаченным в столичном регионе, материалы направлены в суд, по другому – продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения к ответственности.

Напомним, ранее СБУ нейтрализовала агентурную сеть ФСБ России, корректировавшую воздушные удары по военной и гражданской инфраструктуре Запорожья.

Читайте также: