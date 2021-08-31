Пытался потушить пожар в поле: под Харьковом 18-летний парень пережил клиническую смерть

Подростка возвращали к жизни медики скорой.
Под Харьковом в результате пожара на поле с выкошенной пшеницей едва не погиб подросток, который самостоятельно пытался потушить огонь. Парень надышался угарным газом, и у него произошла клиническая смерть.
Об этом сообщает пресс-служба Харьковского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
В Лозовском районе Харьковской области отравления угарным газом стало причиной клинической смерти 18-летнего местного жителя, который пытался потушить пожар, возникший в поле с выкошенных пшеницей. Очевидцы вызвали скорую, а медикам, которые прибыли на вызов, пришлось реанимировать пострадавшего парня.
"Во время госпитализации сердце пострадавшего остановилось, произошла клиническая смерть. К счастью, благодаря высокопрофессиональным действиям бригады, молодого человека "вернули" к жизни. После восстановления сердечно-легочной деятельности, пострадавшего госпитализировали в лечебное учреждение", — отметили в Центре.
Медики пожелали парню скорейшего выздоровления.
Напомним, что в Киеве мужчина получил 55% ожогов тела и отравление угарным газом во время пожара в доме.