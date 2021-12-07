Пытался проехать "зайцем" и обзывал кондуктора: в Николаеве водитель автобуса копняками выгонял из салона пассажира (видео)

Пытался проехать "зайцем" и обзывал кондуктора: в Николаеве водитель автобуса копняками выгонял из салона пассажира (видео)

Помогал водителю один из мужчин.

В Николаеве в общественном транспорте произошел конфликт между водителем и одним из пассажиров. Он буквально вытащил из салона пассажира, хамившего кондуктору.

Об этом сообщают "Новости N".

На кадрах видно, как водитель хватает за одежду сидящего в салоне пассажира, тянет по полу и выбрасывает из салона. Уже на улице он бьет его и толкает в лужу.

Помогал водителю один из пассажиров.

Как рассказали очевидцы, конфликт произошел из-за того, что пассажир пытался проехать без билета и начал оскорблять кондуктора и водителя.

Напомним, что в Харькове патрульные полицейские остановили водительницу элитного автомобиля, которая управляла подвыпившим транспортным средством. После медосмотра женщина попыталась скрыться от правоохранителей.

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