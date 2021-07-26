Пытался противодействовать пьянству отца: в Черниговской области мужчина топором зарубил 21-летнего сына

Семья неоднократно ссорилась из-за пьянства отца.

В Черниговской области 47-летний отец зарубил топором своего 21-летнего сына, потому что тот пытался остановить его пьянство. Полиция задержала злоумышленника.

Об этом сообщает полиция области.

Оказалось, что инцидент произошел в одном из сел Куликовской общины Черниговского района. В полицию позвонила местная жительница, которая рассказала, что ее 21-летнего односельчанина найден мертвым в своем доме. Телесные повреждения у покойного указывали на криминальный характер события.

Полицейские установили, что к убийству юноши может быть причастен его 47-летний отец. По словам односельчан, они с сыном жили вдвоем.

Долгое время они конфликтовали из-за пьянства отца, которому сын пытался противодействовать. Полицейские задержали 47-летнего хозяина квартиры, который признался в содеянном.

С места происшествия изъяты ряд вещественных доказательств, в частности орудие убийства топор. Открыто уголовное производство, которое предусматривает лишение свободы от семи до пятнадцати лет.

Напомним, 44-летнего жителя с. Зимна Вода недалеко от Львова, приговорили к 10 годам лишения свободы за убийство своей сожительницы. Он нанес женщине множественные удары топором по всему телу, в результате чего она умерла.

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