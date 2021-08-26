Пытался сбежать: в Донецкой области виновника смертельного ДТП остановила еще одна авария

Пытался сбежать: в Донецкой области виновника смертельного ДТП остановила еще одна авария

Нетрезвый водитель хотел скрыться после того, как сбил женщину.

В Донецкой области водитель автомобиля Peugeot совершил наезд на 49-летнюю велосипедистку, которая двигалась в попутном направлении. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Донецкой области.

После совершения ДТП водитель скрылся с места происшествия. Однако возле г. Белицкое мужчина выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем "АЗЛК 2140". После этого водитель Peugeot не смог продолжать движение и остановился.

Полицейские установили, что водитель легковушки находился в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчина задержан. Ему грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от пяти до десяти лет.

Напомним, в Одессе 19-летний водитель автомобиля BMW, двигаясь по улице Среднефонтанской со стороны железнодорожного вокзала, не справился с управлением. Машину занесло и отбросило на отбойник. После удара автомобиль загорелся.

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