Пытался скрыться в ВСУ: спецслужбы задержали эксохранника херсонской пыточной окупантов

За совершенные преступления предателю грозит до 15 лет тюрьмы.

Военная контрразведка Службы безопасности Украины задержала коллаборанта, который во время оккупации Херсона активно сотрудничал с захватчиками.

Об этом сообщили в СБУ.

По данным украинских спецслужб, предатель добровольно пошел служить охранником в пыточную, которую оккупанты обустроили в захваченной Дарьевской исправительной колонии № 10. В эту пыточную россияне свозили репрессированных местных жителей, в частности проукраинских активистов.

После освобождения Силами обороны Украины правобережной части Херсонской области коллаборант по каким-то причинам не сбежал вместе с оккупантами и некоторое время скрывался. Впоследствии предатель мобилизовался в ВСУ, пытаясь избежать наказания за измену.

"Сотрудники СБУ задокументировали преступную деятельность фигуранта и его попытки скрыться от правосудия в одной из воинских частей на юге Украины. По данным следствия, вражеским приспешником оказался житель Николаевщины, идеологический сторонник рашизма", – говорится в сообщении СБУ.

Следователи собрали доказательства сотрудничества коллаборанта с российскими оккупантами и сообщили задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины – добровольное занятие гражданином Украины должности в незаконных правоохранительных органах, созданных на временно оккупированной территории.

В настоящее время предатель находится под стражей. За совершенные преступления ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в Одессе мужчина готовился с цветами встречать россиян, потому что мечтал о массовых убийствах. По данным суда, подозреваемым является уроженцем России, имеющим украинское гражданство.

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