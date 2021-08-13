Пытался совершить суицид и имел большую сумму денег: новые детали убийства мужем жены и дочери в Луцке

10 июня этого года, за месяц до убийства жены и дочери, Василий Пилипюк пытался зарезать себя на пляже.

62-летний Василий Пилипюк, которого на днях до смерти избили в СИЗО в Луцке, и который в июле зарубил топором бывшую жену и 22-летнюю дочь, незадолго до преступления пытался покончить с собой. Также у мужчины была крупная сумма денег.

Об этом рассказывает ВолиньPost.

Сообщается, что 10 июня этого года, за месяц до убийства жены и дочери, Василий Пилипюк пытался зарезать себя на пляже озера в селе Згораны. Его с ножевым ранением госпитализировали в Любомльское ТМО, где он прошел курс лечения.

Волинські новини

На следующий день после попытки самоубийства, 11 июня, полицейские открыли уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного частью 1 статьи 120 Уголовного кодекса Украины (доведение до самоубийства).



Как говорится в постановлении Любомльского районного суда от 30 июня, следователь по делу подал в суд ходатайство, в котором просил наложить арест на изъятое после инцидента у Василия Пилипюка имущество, а именно — чем, одежда и деньги — более 77 тысяч долларов и почти 169 тысяч гривен, которые мужчина имел с собой на момент попытки самоубийства.



Судья рассмотрел ходатайство следователя и удовлетворил его частично, наложив арест на нож и одежду, но не на деньги. Отказ в аресте имущества является основанием для его возвращения владельцу, поэтому, более 77 тысяч долларов и почти 169 тысяч гривен отдали Пилипюку.

По словам знакомых супругов, Василий и его жена Майя всегда конфликтовали, поэтому они считают, что разделение денег мог привести к убийству Майи и ее дочери Татьяны.

Где мужчина взял эти деньги, почему носил их с собой и какова их дальнейшая судьба — неизвестно. Но родные погибших женщин рассказывают, что у супругов был еще сын, который умер от тяжелой хронической болезни, но до его смерти родители собирали деньги на его лечение.

Напомним, что в Луцке 62-летний мужчина зарубил топором жену и дочь. 10 августа он скончался в СИЗО после избиения сокамерником.

Новости Украины: в Луцке 62-летний мужчина признался, что зарубил топором свою бывшую жену и дочь

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку