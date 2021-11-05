Пытался спасти собаку: в Харькове мужчина избил зоозащитника, который хотел отцепить от дерева пса

Пытался спасти собаку: в Харькове мужчина избил зоозащитника, который хотел отцепить от дерева пса

По факту произошедшего мужчина написал заявление в полицию.

В Харькове мужчина избил волонтера, пытавшегося освободить собаку, прикованную на цепь к дереву.

Об этом пишет издание "Харьков Times".

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23-летний волонтер из местной организации по защите животных увидел, что к дереву, неподалеку от станции “Тракторный завод”, была привязана собака породы Алабай.

Парень попытался освободить животное, прикованное к дереву цепью, как к нему подошел мужчина и назвал себя хозяином четвероногого. После этого он накинулся на волонтера с кулаками, забрал Алабая и побежал в неизвестном направлении. Известно, что мужчина обронил ключи.

Пострадавший вызвал на место происшествия сотрудников патрульной полиции и написал заявление об избиении.

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