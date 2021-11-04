Пытался "выбить духов": в Харьковской области мужчина едва не убил свою мать

За это ему грозит до восьми лет тюрьмы.
В Харьковской области мужчина жестоко избил собственную мать. Из нее он пытался "выбить духов".
Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.
Как стало известно, происшествие случилось в поселке Андреевка. Там мужчина, который ранее проходил лечение в психиатрической больнице, избил мать. Полицейским, которые впоследствии прибыли на место происшествия, он объяснил, что пытался выгнать из женщины “духов”.
В результате происшествия 76-летнюю женщину госпитализировали в больницу, а ее 45-летнего сына задержали копы.
"Следователем отдела полиции № 1 Изюмского РУП ГУНП в Харьковской области сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 ("Умышленное тяжкое телесное повреждение") УК Украины. В настоящее время мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Согласно санкции статьи ему грозит до 8 лет лишения свободы", – рассказали в пресс-службе Нацполиции области.
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