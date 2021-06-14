Пытался выброситься на берег: в Николаевской области отдыхающие спасли дельфиненка (видео)

Неравнодушные граждане перенесли млекопитающего на другую сторону косы и там выпустили.

В Очаковском районе Николаевской области дельфиненок пыталось выброситься на берег. Его спасли неравнодушные отдыхающие.

О спасении малыша дельфина в соцсети рассказал в фотограф Александр Заклецкий.

"На Кинбурнской косе нашли дельфинка Азовки, который пытался выброситься на берег. После консультации с Павлом Гольдиным было решено перенести его на морскую сторону и выпустить. Дельфиненок пошел в море", — написал Александр.

В комментариях пользователи Сети забеспокоились, что детеныш еще "молочный", и то, что рядом не было мамы, наводит на грустные мысли. Но, как пояснил зоолог Павел Гольдин, шансы на его выживание таки есть.

"Любая самка, которая потеряла малыша, сможет принять — они все рожают каждый год, то есть надежда есть — главное, чтобы он продержался до этой встречи, не попал в беду, а не истощился", — отметил зоолог.

Напомним, что в Харьковской области спасли детеныша косули. Животное откармливают в экопарка Фельдмана.

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