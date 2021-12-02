Пытался вытащить коллегу: в Черкасской области зерном засыпало двоих мужчин

Одного мужчину удалось спасти, и он находится под наблюдением медиков.

В Черкасской области зерно из грузового автомобиля присыпало двоих мужчин. Один из них погиб.

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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Черкасской области.

Трагическое событие произошло в селе Рацево Чигиринской ОТГ. Во время разгрузки зерна присыпало 66-летнего мужчину, который открыл борт кузова и не отошел на безопасное расстояние.

Из зерновой ямы мужчину пытался вытащить другой рабочий, ставший очевидцем, но и его засыпало зерном.

Крики мужчин услышали другие работники и поспешили на помощь. Пострадавших откопали.

На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа и скорая медицинская помощь. Медики проводили реанимационные мероприятия. К сожалению, 66-летнего жителя села Дубеевка не удалось спасти. Он скончался на месте. 45-летний житель Чигирина находится под наблюдением врачей.

Оба мужчины работали на местном ООО.

"По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебного расследования по части 1 статьи 115 (Несчастный случай) Уголовного кодекса Украины", — сообщили в полиции.

Напомним, что в городе Лебедин Сумской области погиб 12-летний мальчик, его засыпало землей. Трагедия произошла во время сбора металлолома на территории бывшего завода.

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