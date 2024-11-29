Среди вещей нашли крупную сумму в валюте: таможенники остановили украинца в Рава-Русской

28 ноября на пункте пропуска "Рава-Русская — Хребенное" таможенники остановили 34-летнего жителя Львовщины, пытавшегося вывезти из Украины валюту, превышающую разрешенный лимит.

Об этом сообщила пресс-служба Львовской области.

Во время осмотра его автомобиля Mercedes Sprinter среди личных вещей мужчины таможенники обнаружили 9 тысяч евро, 36 990 польских злотых и 2 194 доллара США. Общая сумма превысила допустимый предел в 10 тысяч евро, установленный таможенным законодательством для выезда из страны без декларирования.

Согласно протоколу, составленному по факту нарушения, у гражданина временно изъято 9 тысяч евро. Ему грозит ответственность согласно ч. 1 ст. 471 Таможенного кодекса, а именно наложение штрафа в размере 20 процентов суммы, превышающей разрешенную законодательством Украины.

Напомним, в Черниговской области разоблачили организатора нелегальной переправы уклонистов через границу.

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