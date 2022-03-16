Пытался вывезти средства: в Украине задержали одного из работников украинского посольства в стране ЕС

Пытался вывезти средства: в Украине задержали одного из работников украинского посольства в стране ЕС

В его микроавтобусе нашли валюту и золотые слитки.

В Украине стражи порядка задержали одного из работников украинского посольства в стране ЕС, который пытался незаконно вывезти ценности на сумму около миллиона долларов США.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

Как стало известно, на пункте пропуска “Ягодин” Волынской таможни следователи провели осмотр микроавтобуса, в котором нашли и отправили на экспертизу 68 тысяч евро, более 140 тысяч долларов, а также более 12 килограммов золотых слитков, ювелирные украшения весом в 13,8 килограмм.

“На основании решения суда изъяты наличные деньги, ювелирные изделия и золото на сумму около 1 млн долларов США были конфискованы в собственность государства. Представителя посольства суд признал виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 483 МК Украины, и взыскал с него штраф в размере 26,8 млн. грн”, — рассказали в пресс-службе ГБР.

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