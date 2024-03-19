Пытался вывезти украинку в сексуальное рабство: на границе задержали иностранца – подробности

На границе с Венгрией задержан иностранец, который хотел вывезти девушку для работы в борделе.

На Закарпатье в пункте пропуска "Косино" разоблачили гражданина Венгрии, который вербовал украинок выезжать в страны Азии для предоставления сексуальных услуг. Его задержали, когда он пытался вывезти 25-летнюю украинку с Ужгорода.

Об этом сообщили Госпогранслужба, полиция и прокуратура.

"41-летний уроженец Закарпатья, под легендой трудоустройства в иностранном "модельном агентстве", вербовал молодых девушек для сексуального рабства. Во время общения в соцсетях фигурант обещал "моделям" ежемесячно до 10 тысяч долларов США заработка", — говорится в сообщении.

После пересечения границы мужчина должен был довезти жертву автомобилем в аэропорт, откуда они вылетели бы в Камбоджу. Там девушку ждала сексуальная эксплуатация.

Правоохранители установили, что иностранец познакомился с девушкой через соцсети и, пользуясь ее уязвимым состоянием, склонил к работе в борделях Камбоджи. Из-за большой задолженности перед банком и наличия малолетнего ребенка она вынуждена была согласиться.

Чтобы вовлечь женщин в нелегальный бизнес, подозреваемый гарантировал им оплачиваемый перелет, достойные условия проживания и "порядочных клиентов". Девушки должны предоставить ему свои фото, личные данные и копии документов.

По адресу проживания фигуранта дела, проживающего в Украине, провели неотложные обыски, в ходе которых изъяли денежные средства, банковские карточки, черновые записи и т.д. Также изъят автомобиль, который использовался как средство совершения преступления.

Мужчина задержан в порядке ст.208 УПК РФ. Ему сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения по ч.2 ст.149 УКУ "Торговля людьми или другое незаконное соглашение по человеку". Продолжаются следственные действия. Злоумышленнику грозит до 12 лет заключения.

Напомним, стало известно, сколько группировок помогали уклонистам бежать за границу.

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