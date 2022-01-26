Пытался задушить и расстрелял из пистолета: в Днепре пассажир напал на таксиста

Пытался задушить и расстрелял из пистолета: в Днепре пассажир напал на таксиста

Водитель получил несколько ран на шее и спине, но от госпитализации отказался.

В Днепре неизвестный мужчина напал на водителя такси. Он пытался его задушить, а затем выстрелил в него из пневматического пистолета.

Об этом пишет издание "Информатор".

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Как стало известно, происшествие случилось 26 января около 01:00. Водитель службы такси не воспользовался программой, а подобрал парней, "голосовавших" в районе бульвара Славы. С виду им было около 18 лет. После того, как ребята сели в машину, они сразу перевели на банковскую карту шофера 500 гривен.

Когда добрались места назначения, один из пассажиров вышел из авто и ушел, второй — набросил на шею таксиста веревку и попытался его задушить. Когда сделать этого не получилось, он достал, предварительно, пневматический пистолет и выстрелил в шофера, требуя отдать ему мобильный телефон. Шофер отбился, а преступник скрылся.

“На место прибыли полиция и "скорая". У водителя было несколько ран на шее и спине, но от госпитализации он отказался. Также вызвали следственно-оперативную группу. Поиск нападающих продолжается”, — отметили в издании.

Напомним, что в Херсонской области запретили снимать военную технику во время учений ВСУ.

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