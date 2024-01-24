Пытался захватить позиции ВСУ под Марьинкой: как наказали предателя и командира оккупантов

На стороне оккупантов мужчина принимал непосредственное участие в неоднократных штурмах населенных пунктов под Марьинкой.

В Украине к 15 годам тюрьмы приговорили командира боевиков, пытавшегося захватить позиции ВСУ под Марьинкой.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как отмечается, 15 лет тюрьмы получил предатель, который присоединился к оккупационным группировкам РФ и воевал против Сил обороны Донецкой области. Злоумышленник командовал отрядом боевиков во время пулеметных обстрелов позиций ВСУ в районе Марьинки.

"Украинские защитники взяли предателя в плен во время жестоких боев близ Красногоровки. Как установило следствие, фигурант – житель временно захваченной Макеевки. В мае 2022 года он добровольно присоединился к рядам оккупационного "Оплота". Там его назначили на должность стрелка и опрокинули на передовую восточного фронта. Впоследствии фигуранта перевели в группировку российских войск – "Восток", входящую в состав 1-го армейского корпуса страны-агрессора", — рассказали в СБУ.

На стороне оккупантов мужчин принимал непосредственное участие в неоднократных штурмах населенных пунктов под Марьинкой, за что в сентябре 2023 стал командиром подразделения боевиков.

На основании материалов Службы безопасности суд признал злоумышленника виновным по ч. 2 ст. 111 УК Украины (государственная измена, совершенное в условиях военного положения). Ему назначено 15 лет тюрьмы.

Напомним, что спецназовцы СБУ за месяц уничтожили 72 российских "тяжелых" целей.

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