Пытался зарегистрировать в "Дії" фальшивое водительское удостоверение: суд оштрафовал прикарпатца

Суд оштрафовал жителя Прикарпатья на 5,1 тыс. грн за использование поддельного водительского удостоверения и попытки зарегистрировать его в "Дії". Свою вину он признал и просил строго его не наказывать.

Об этом сообщило франковское издание "Курс".

Отмечается, что житель села Верхняя Липица в 2021 году купил фальшивые права в Сети. Отдал за них 6 тыс. грн. и получил заказ по почте. Впоследствии решил добавить "документ" в приложение "Дії". Он внес данные и добавил фото самого удостоверения. Впрочем, работники сервиса обнаружили подлог, потому что такое водительское удостоверение не выдавали.

Несмотря на это, водитель в дальнейшем ездил с поддельным удостоверением месяц — пока его не поймала полиция. В декабре 2021-го его остановили за рулем ВАЗ-2106 возле Рогатина. Во время проверки полицейские обнаружили, что водительское удостоверение поддельное.

В суде прикарпатец объяснил, что решил купить водительские права, мол, не хотел получать их в установленном порядке. Судья признала водителя виновным и обязала его оплатить 5,1 тыс. грн штрафа, а также возместить 1,3 тыс. грн за проведение экспертиз. Обвиняемый может оспорить приговор в апелляционном суде.

Напомним, в Днепре полицейские во время патрулирования заметили остановившийся на пешеходном переходе автомобиль Hyundai. В ходе проверки документов выяснилось, что водитель не имеет водительского удостоверения и вообще его не получала.

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