Пытался застрелить троих человек: в Харькове будут судить мужчину, который устроил кровавые разборки

Мужчина схватился за пистолет и открыл огонь по своим обидчикам.
В Харькове будут судить 33-летнего мужчину, который пытался убить трех человек. Ему объявлено о подозрении.
Об этом сообщает прокуратура Харьковской области.
Досудебным расследованием установлено, что 25 июня этого года молодой человек вместе со своей девушкой находился на территории Киевского района на улице Шевченко. Там у 33-летнего мужчины возник конфликт с тремя незнакомыми ему людьми. Во время конфликта мужчина угрожал присутствующим физической расправой.
Его девушка ушла, а 33-летний мужчина поехал к себе домой и взял револьвер под патрон флобера, калибр 4 мм.
Вернувшись на место конфликта, злоумышленник открыл стрельбу по своим обидчикам. Он совершил 9 выстрелов и ранил 3-х мужчин. Их с различными ранениями забрала скорая.
"Злоумышленнику вручено уведомление о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины. Сейчас досудебное расследование продолжается и решается вопрос об избрании меры пресечения злоумышленнику. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества в случае, предусмотренном пунктом 6 части второй этой статьи", — отметили в прокуратуре.
Напомним, что в Харькове стрельба началась во дворе жилых домов. По словам очевидцев, прозвучало четыре выстрела. Две пули попали местному жителю в шею.
Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.