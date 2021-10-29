Пытался затормозить, но не получилось: 16-летний виновник ДТП в Харькове настаивает на неисправности автомобиля

Пытался затормозить, но не получилось: 16-летний виновник ДТП в Харькове настаивает на неисправности автомобиля

Тем самым он практически подтвердил, что за рулем авто находился именно он.

Пытался остановиться, но у машины не работали тормоза. Подозреваемый в совершении смертельного ДТП в Харькове 16-летний Николай во время судебного заседания заявил, что Infiniti якобы была неисправна.

Об этом сообщается в сюжете телеканала СТБ.

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Подросток рассказал, что в автомобиле не работали тормоза, на которые он нажимал. Дескать, по этой причине он на полной скорости врезался в Chevrolet.

"Говорят, машина была полностью исправна. Нет. Там были плохие тормоза, это знали на сервисе. По камерам видно, что я торможу, но оно не тормозит", заявил 16-летний подросток.

Тем самым он практически подтвердил, что за рулем авто находился именно он. Хотя ранее его адвокат говорила, что парень якобы потерял память и не помнит, кто именно управлял Infiniti.

Напомним, что водителя, совершившего в Харькове жуткое ДТП, защищает адвокат, ранее представлявшая интересы другого "мажора", который публично помочился перед отделом полиции.

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