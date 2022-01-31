Пытался зайти в зеркало: в Днепре на улице поймали голого мужчину в крови (видео)

Мужчина вел себя неадекватно и выкрикивал чепуху.
В Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого "выловили" голого мужчину, мчавшегося по улице. Правоохранители "бегуна" задержали.
Об этом сообщает "Днепр Оперативный".
Инцидент произошел в Днепре 29 января. Голого горожанина, бегавшего по улицам в "костюме Адама", увидели очевидцы и вызвали полицию.
Правоохранители остановили мужчину в районе Звездного бульвара. Гражданин находился в неадекватном состоянии и говорил чепуху. Мужчина был в крови – у него была рваная рана на пальцах правой руки. Личность "бегуна" установили – им оказался 26-летний местный житель. Он объяснил, что раны на руке у него из-за того, что он разбил зеркало, пытаясь войти.
На место также вызвали скорую. Медики доставили мужчину в 4-ю горбольницу с подозрением на отравление наркотическими средствами.
Напомним, что в Харькове один из местных блоггеров устроил странный перформанс. Он разделся, "одним местом" устроился алюминиевую миску с красной икрой и промчался по улицам города.
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