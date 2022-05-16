Пытаются истощить и бьют по позициям ВСУ из всего, что у них есть: основные усилия оккупанты сосредоточивают на Донецком направлении

Пытаются истощить и бьют по позициям ВСУ из всего, что у них есть: основные усилия оккупанты сосредоточивают на Донецком направлении

В Донецкой области продолжаются ожесточенные бои.

Оккупанты не прекращают проводить наступательные действия, сосредотачивая усилия на Донецком направлении.

Об этом сообщают в утренней сводке Генштаба ВСУ.

"Противник не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне. Основные усилия враг сосредоточил на Донецком направлении. На Слобожанском направлении пытается сдерживать наступление Сил обороны к северу от города Харьков и предотвратить их выход к Государственной границе Украины. Враг ведет подготовку наступательных действий силами подразделений в районе города Изюм", — говорится в сообщении.

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На Славянском направлении за прошедшие сутки оккупанты активных боевых действий не проводили. Они осуществляют доукомплектование и восполнение потерь.

В то же время россияне обстреляли из артиллерии гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Довгенькое, Русские Тишки, Терновая и Петровка. Воздушную разведку враг проводит с помощью БПЛА "Орлан-10".

На Донецком направлении оккупанты обстреливали со всего спектра имеющегося вооружения, в частности, с помощью авиации подразделения ВСУ, с целью истощения личного состава и разрушения фортификационных сооружений украинских войск.

На Лиманском, Бахмутском и Кураховском направлениях враг продолжает ведение наступления, боевые действия продолжаются.

На Авдеевском направлении, после нанесенных Силами обороны потерь, враг отошел на ранее занятые позиции.

В Мариуполе противник продолжает массированные артиллерийские и авиационные удары. Основные усилия оккупанты сосредоточили на блокировании и поражении наших подразделений в районе завода "Азовсталь".

Напомним, что военный эксперт назвал украинские города, являющиеся объектом номер один для российских оккупантов