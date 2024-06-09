Пытаются незаконно пересечь границу ежедневно: в ГНСУ сообщили самые популярные способы уклонистов

Большинство попыток, по его словам, фиксируется на зеленом участке границы – за пределами пунктов пропуска.

Попытки украинцев призывного возраста сбежать из страны от вступления в силу закона о мобилизации не увеличилось, однако они проходят ежедневно.

Об этом в эфире телемарафона 9 июня сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

"Не могу сказать, что их количество резко увеличилось, но фактически такие попытки остаются ежедневно", – сказали в ГНСУ.

По словам Демченко, в Украине и дальше фиксируют попытки незаконного пересечения границы, однако их количество резко не подскочило.

Украинцы пытаются незаконно пересечь границу через пункты пропуска, где это можно сделать легально, но нарушители пытаются сделать это с поддельными документами или пытаются укрываться в конструкциях транспортных средств. Однако большинство попыток, по его словам, проходят на зеленом участке границы – за пределами пунктов пропуска.

Демченко отметил, что в последнее время большинство таких нарушителей удается выявлять и задерживать на границе с Молдовой и Румынией.

"Хотя и на других участках границы с другими странами Европейского Союза, мы также задерживаем таких нарушителей", — добавил он.

Напомним, блокировка счетов – это одно из обременений для лица призывного возраста, если та нарушает правила военного учета.

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