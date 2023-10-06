"Пытаются, но есть колоссальные проблемы": Арестович прокомментировал возможности россиян в наступлении

У государства-агрессора не все так благополучно. Россияне, конечно, пытаются наступать, но с вооружениями и военной техникой у них колоссальные проблемы.

Об этом эксрадник главы ОП Алексей Арестович сказал в интервью Дмитрию Гордону.

"Наступать нечем"

Как отмечает Арестович, одно дело призывать людей, мобилизовать, а другое – чем-то их вооружить. У россиян с этим все очень плохо.

"Ракеты – да, но вот наземное вооружение – ой как нет... Колоссальных, страшных наступлений от России тоже, мягко говоря, не предвидится, потому что ничем", – уверяет бывший советник главы Офиса Президента.

По его словам, начинается этап создания стратегических резервов и потенциала, который продлится до лета 2024 года.

"Побомбить – побомбят, ну так и мы будем их бомбить. Ждать страшного захвата Киева, Харькова, Запорожья отнюдь не приходится", –подытожил Арестович.

Ранее Арестович сказал, что президент государства-агрессора Владимир Путин может в течение суток принять решение об окончании войны, но шансы на то, что он это сделает, минимальны. Поэтому Украине нужно готовиться к тому, что война будет продолжаться еще больше года, и заниматься подготовкой к длительным боевым действиям нужно не только на фронте, но и в тылу.

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