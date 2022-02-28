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Пытаются убедить украинцев в капитуляции: российские оккупанты могут глушить мобильную связь и Интернет

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Пытаются убедить украинцев в капитуляции: российские оккупанты могут глушить мобильную связь и Интернет

Associated Press

Связь могут глушить в прифронтовых зонах.

Российские оккупанты в ближайшее время могут начать глушить мобильную связь и Интернет в прифронтовых зонах. Их цель — дезинформировать украинцев и заставить их поверить в то, что ЗСУ “капитулировало”.

Об этом на своей странице в соцсети написал украинский активист Сергей Стерненко.

"Есть информация от нашей разведки, что войска РФ в ближайшее время могут пытаться глушить связь в стране в прифронтовых зонах с целью ведения дальнейшей дезинформационной кампании о фейковой "капитуляции" Украины с призывами сдаваться и не сопротивляться. Не сомневаюсь, что вы, друзья, пошлете их в направлении “русского боевого корабля”. Имейте в виду и не верьте врагу", — подчеркнул активист.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 29
  • вертолеты — 29
  • танки – 191
  • боевые бронированные машины — 816
  • пушки — 74
  • ЗРК "Бук" — 1
  • "Грады" — 21
  • автомобильная техника — 291
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2 – 3
  • корабли и катера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 5300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

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