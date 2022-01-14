Пытаются усилить напряжение в государстве: в СБУ рассказали, для чего в Украине "минируют" сотни зданий

Пытаются усилить напряжение в государстве: в СБУ рассказали, для чего в Украине "минируют" сотни зданий

Проверками сообщений о минировании занимались сотрудники Службы безопасности и Нацполциция.

В Украине неизвестные за последние несколько дней "заминировали" сотни объектов инфраструктуры. По данным правоохранителей, все заявления о "бомбах" оказались фейковыми.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

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Проверками сообщений о минировании занимались работники Службы безопасности и Нацполциция. По данным правоохранителей, подобными сообщениями преступники пытаются усилить напряжение в государстве и обществе.

“Сообщение о псевдо-минировании — распространенный инструмент в условиях гибридной агрессии, которую Российская Федерация ведет против Украины. В таких условиях крайне важно, чтобы украинское общество ясно это осознавало. Призываем граждан сохранять спокойствие”, — подчеркнули в пресс-службе СБУ.

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