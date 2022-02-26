"Пытаются завести переговоры в тупик": Зеленский не принимает ультиматумы и условия Путина

Президент Зеленский категорически не воспринимает любые неприемлемые для Украины условия и ультиматумы.
Украинская сторона отказалась от переговоров с Россией из-за неприемлемых условий.
Об этом сообщили в офисе президента Украины.
"Любая война неизбежно завершается переговорами. Украина услышала переговорную позицию, которую очертили в Москве. Они знают наш взгляд на переговорный формат и нашу переговорную позицию. Поэтому их комментарии о том, что мы якобы отказались от переговоров, это просто часть их тактики". Они пытаются завести переговоры в тупик еще до их начала, ясно, что нужен другой подход, переговоры должны базироваться на здравом смысле и быть такими, чтобы можно было наработать честное решение в интересах людей и национальной государственности Украины.
Своим сопротивлением украинцы доказали, что загнать нас в тупик – это нереалистичная амбиция. Ну а ложь россиян о том, что якобы у них был приказ остановиться, опровергает сама реальность, которую видел весь мир в ночь на пятницу. И сегодня утром. Бои были жестокими, с максимальной интенсивностью. Именно потому, что президент Зеленский категорически воспринимает любые неприемлемые для Украины условия и ультиматумы. Только полноценные переговоры", – сказал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Отметим:
- Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Минобороны РФ сообщило о нанесении ударов по военной инфраструктуре Украины.
- После 5 часов утра 24 февраля были слышны взрывы в районе Борисполя, Харькова, Одессы и других крупных городов.
- Российские "Грады" били вдоль всей границы, от Луганска до Житомира.
- Украина закрыла небо для полетов.
- В МВД рассказали о российских обстрелах Украины.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
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Напомним:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
- С 24 февраля в Украине введено чрезвычайное положение.