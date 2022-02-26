"Пытаются завести переговоры в тупик": Зеленский не принимает ультиматумы и условия Путина

Президент Зеленский категорически не воспринимает любые неприемлемые для Украины условия и ультиматумы.

Украинская сторона отказалась от переговоров с Россией из-за неприемлемых условий.

Об этом сообщили в офисе президента Украины.

"Любая война неизбежно завершается переговорами. Украина услышала переговорную позицию, которую очертили в Москве. Они знают наш взгляд на переговорный формат и нашу переговорную позицию. Поэтому их комментарии о том, что мы якобы отказались от переговоров, это просто часть их тактики". Они пытаются завести переговоры в тупик еще до их начала, ясно, что нужен другой подход, переговоры должны базироваться на здравом смысле и быть такими, чтобы можно было наработать честное решение в интересах людей и национальной государственности Украины.

Своим сопротивлением украинцы доказали, что загнать нас в тупик – это нереалистичная амбиция. Ну а ложь россиян о том, что якобы у них был приказ остановиться, опровергает сама реальность, которую видел весь мир в ночь на пятницу. И сегодня утром. Бои были жестокими, с максимальной интенсивностью. Именно потому, что президент Зеленский категорически воспринимает любые неприемлемые для Украины условия и ультиматумы. Только полноценные переговоры", – сказал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

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