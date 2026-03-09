Пытки, депортация и изъятие имущества: что произошло с украинскими инкассаторами в Венгрии

МИД Украины

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на грубое нарушение Венгрией прав граждан Украины во время их удержания в Будапеште.

Комментарий ведомства обнародован на официальном сайте МИД Украины.

«5 марта 2026 года силовыми структурами Венгрии на кольцевой дороге города Будапешт были задержаны семь сотрудников и два автомобиля службы инкассации АО "Державний ощадний банк України", которые осуществляли перевозку из города Вена в Украину ценного груза на выполнение международного контракта между Raiffeisen Bank International AG (Австрия) и АО "Ощадбанк". Груз, который везли из Австрии в Украину, был оформлен согласно международным правилам перевозок и действующим европейским таможенным процедурам», — отмечается в сообщении.

По данным украинского МИД, венгерская сторона знала о том, что инкассаторы не были вооружены, при этом задержание граждан Украины осуществлялось венгерским Антитеррористическим центром. В задержании был задействован бронетранспортер, проводившие задержание бойцы Антитеррористического центра имели на вооружении пулеметы и гранатометы.

Пытки, давление и игнорирование медицинских нужд

После возвращения граждан в Украину стали известны подробности задержания и обращения с ними, которые указывают на грубое нарушение Венгрией своих международно-правовых обязательств, в частности Европейской конвенции по правам человека и Венской конвенции о консульских сношениях.

Хотя задержанные имели статус свидетелей, их 28 часов держали в наручниках, а также перевозили все время с завязанными глазами.

У граждан Украины были изъяты личные вещи, в том числе мобильные телефоны, и они были лишены возможности сообщить о своем задержании и местонахождении родным, посольству Украины в Венгрии или работодателю. Большинство личных вещей, изъятых при задержании, не вернули.

При ухудшении состояния здоровья одного из задержанных, который является человеком с инвалидностью и нуждается в специальном режиме питания и регулярном приеме лекарства, медицинская помощь была оказана только после того, как он потерял сознание. При этом больному сахарным диабетом насильно вкололи препарат, после которого у него резко поднялся уровень сахара в крови и началась гипертония, и его вынуждены были доставить в госпиталь.

«Венгерские правоохранители сделали все возможное, чтобы лишить задержанных украинцев какой-либо поддержки. На задержанных оказывалось психологическое и физическое давление», — отметили в МИД.

Препятствование консульской помощи и адвокатской защите

В нарушение всех общепринятых норм гражданам Украины не была обеспечена возможность давать показания на родном языке, с украинцами общались на русском.

Задержанным не было предоставлено возможности воспользоваться адвокатской защитой, игнорируя как просьбу задержанных, так и обращение нанятого для их защиты адвоката.

Несмотря на официальные запросы Посольства Украины о допуске консула к соотечественникам и просьбе самих задержанных, венгерские правоохранители сделали невозможным проведение такой встречи.

В сообщении следственного подразделения Национальной налоговой и таможенной службы Венгрии Посольству Украины было сказано о возможности присутствия консула во время следственных действий с задержанными соотечественниками. Однако в дальнейшем сотрудники причастных венгерских служб либо избегали общения с представителями дипучреждения или предоставляли ложную информацию о местонахождении граждан Украины.

Депортация без доказательств

МИД Украины считает неприемлемыми и неадекватными такие действия венгерских властей, которые являются циничным нарушением ряда положений Европейской конвенции по правам человека, Венской конвенции о консульских сношениях и украинско-венгерской консульской конвенции.

Хотя доказательств причастности задержанных граждан Украины к противоправным действиям не было и они все время имели статус свидетелей, по представлению венгерского Управления защиты Конституции 6 марта 2026 года венгерской стороной было принято решение о депортации украинцев и трехлетнем запрете въезда на территорию Шенгена. Указанное выглядит как наказание граждан Украины, которые не дали нужные венгерской стороне показания.

Будет ли реакция на «государственный бандитизм»?

Министерство иностранных дел Украины напоминает также о требовании немедленно вернуть похищенные автотранспорт украинского государственного банка и перевозимые ценности.

Ведомство отмечает неприемлемость таких противоправных действий, которые могут приравниваться к захвату заложников и похищению имущества.

В МИД настаивают на необходимости решительной реакции на европейском уровне на этот государственный бандитизм.

Требование справедливости

Министерство иностранных дел Украины требует привлечения к ответственности всех лиц, виновных в похищении граждан Украины, грубом обращении с ними, давлении, запугивании и издевательствах, отказе в доступе к консульской помощи, медикаментам, лишении связи и других нарушениях их прав, а также в похищении имущества и ценностей.

«Украинская сторона будет добиваться справедливости всеми имеющимися национальными и международными правовыми средствами. Украина оставляет за собой право на надлежащие меры по реагированию», — резюмируется в сообщении МИД.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал задержание работников «Ощадбанка» захватом заложников и частью предвыборного шантажа со стороны Венгрии. Украина готовит дипломатический ответ и не исключает введения санкций.

6 марта стало известно, что семерых украинцев вернули домой после задержания в Венгрии.