Пытки и незаконное лишение свободы: командиру и гранатометчику Тернопольского ТЦК сообщили о подозрении

Служащие силой затолкали человека в автомобиль и доставили в ТЦК, а затем избили там двух мужчин.

Двум служащим военкомата в Тернополе сообщили о подозрении в пытках и незаконном лишении свободы человека.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

ДБР сообщило о подозрении командиру и солдату-гранатометчику отдела охраны роты охраны объединенного городского территориального центра комплектования и социальной поддержки. Они, как удалось установить следователям, насильно затолкали человека в автомобиль и доставили в ТЦК, а затем избили там двух мужчин.

Двум служащим военкомата в Тернополе сообщили о подозрении Фото: Офис генпрокурора

По словам свидетелей, мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения, пытались избить очередного военкомата и забрать у него оружие, после чего произошло избиение.

Сотрудникам ТЦК в Тернополе инкриминированы пытки, а солдату еще и незаконное лишение свободы человека, наказуемое по ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 146 УК Украины.

Избиение в ТЦК Тернополя: установившее следствие

Ужин 6 октября 2023 года солдат-гранатометчик вместе с двумя лицами в военной форме, которых еще устанавливают, остановили жителя Тернополя для проверки документов.

После того, как они выяснили, что он является уроженцем РФ, предложили проехать в военкомат.

Получив отказ, несколько раз ударили его, насильно затолкали в автомобиль и отвезли в ТЦК.

Впоследствии, в соцсетях появилось видео, на котором двух лежащих мобилизованных избивают военные. Среди них и был пострадавший.

Установлено, что причиной конфликта стало недоразумение этих двух мобилизованных с дежурным военкоматом накануне. Будучи пьяными, они пытались забрать у дежурного оружие и избивали в присутствии свидетелей. Именно это и вызвало агрессию у подозреваемых. По этому факту тоже зарегистрировано уголовное производство.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер и отстранении от занимаемых должностей.

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