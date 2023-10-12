Пытки и незаконное лишение свободы: командиру и гранатометчику Тернопольского ТЦК сообщили о подозрении

Служащие силой затолкали человека в автомобиль и доставили в ТЦК, а затем избили там двух мужчин.
Двум служащим военкомата в Тернополе сообщили о подозрении в пытках и незаконном лишении свободы человека.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
ДБР сообщило о подозрении командиру и солдату-гранатометчику отдела охраны роты охраны объединенного городского территориального центра комплектования и социальной поддержки. Они, как удалось установить следователям, насильно затолкали человека в автомобиль и доставили в ТЦК, а затем избили там двух мужчин.
По словам свидетелей, мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения, пытались избить очередного военкомата и забрать у него оружие, после чего произошло избиение.
Сотрудникам ТЦК в Тернополе инкриминированы пытки, а солдату еще и незаконное лишение свободы человека, наказуемое по ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 146 УК Украины.
Избиение в ТЦК Тернополя: установившее следствие
Ужин 6 октября 2023 года солдат-гранатометчик вместе с двумя лицами в военной форме, которых еще устанавливают, остановили жителя Тернополя для проверки документов.
После того, как они выяснили, что он является уроженцем РФ, предложили проехать в военкомат.
Получив отказ, несколько раз ударили его, насильно затолкали в автомобиль и отвезли в ТЦК.
Впоследствии, в соцсетях появилось видео, на котором двух лежащих мобилизованных избивают военные. Среди них и был пострадавший.
Установлено, что причиной конфликта стало недоразумение этих двух мобилизованных с дежурным военкоматом накануне. Будучи пьяными, они пытались забрать у дежурного оружие и избивали в присутствии свидетелей. Именно это и вызвало агрессию у подозреваемых. По этому факту тоже зарегистрировано уголовное производство.
В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер и отстранении от занимаемых должностей.
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