Пытки и смерть в ТЦК: Лубинец бьет тревогу из-за роста жалоб более чем в 300 раз
Дмитрий Лубинец призывает Минобороны к радикальным изменениям из-за заявлений о насилии и гибели людей в ТЦК.
В Украине зафиксирован катастрофический рост обращений по поводу нарушений прав граждан во время мобилизационных мероприятий. Омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил о тысячах случаев насилия и даже летальных случаях в помещениях территориальных центров комплектования (ТЦК).
Об этом Лубинец сказал во время пленарного заседания Верховной Рады.
Шокирующая статистика
По словам уполномоченного Верховной Рады по правам человека, ситуация с соблюдением законности во время мобилизации вышла на критический уровень. Количество официальных жалоб выросло в 333 раза.
В настоящее время зафиксировано более 6 тысяч обращений, которые касаются:
неправомерного применения физической силы к гражданским;
использование балаклав сотрудниками ТЦК для сокрытия лиц;
других грубых нарушений прав человека.
Наиболее резонансной частью заявления Лубинца стала информация о случаях гибели гражданских лиц непосредственно в помещениях ТЦК и СП.
«У нас есть рецепт»: как планируют менять систему
Омбудсмен подчеркнул, что действующая модель мобилизации исчерпала себя и создает опасность для граждан, вместо того чтобы обеспечивать их защищенность.
«Граждане Украины должны чувствовать свою защищенность в помещениях ТЦК и СП, а не наоборот», — заявил Лубинец.
Для ухода из кризиса Уполномоченный предложил создать специальную рабочую группу на базе Министерства обороны. В нее должны войти представители парламента и офиса Омбудсмена. Лубинец утверждает, что уже готовый «рецепт», который поможет срочно изменить ситуацию и вернуть мобилизационные процессы в правовое поле.
Напомним, в Украине идет общая мобилизация, а в Верховной Раде периодически обсуждают возможную реформу ТЦК. В частности, речь идет о распределении функций территориальных центров комплектования: часть работников может заниматься военным учетом и мобилизацией, другая — социальным сопровождением военных, ветеранов и их семей. В то же время, в парламенте отмечают, что от Министерства обороны пока не поступало четко оформленных законодательных предложений по такой реформе.