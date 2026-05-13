Пытки и смерть в ТЦК: Лубинец бьет тревогу из-за роста жалоб более чем в 300 раз

Дмитрий Лубинец

В Украине зафиксирован катастрофический рост обращений по поводу нарушений прав граждан во время мобилизационных мероприятий. Омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил о тысячах случаев насилия и даже летальных случаях в помещениях территориальных центров комплектования (ТЦК).

Об этом Лубинец сказал во время пленарного заседания Верховной Рады.

Шокирующая статистика

По словам уполномоченного Верховной Рады по правам человека, ситуация с соблюдением законности во время мобилизации вышла на критический уровень. Количество официальных жалоб выросло в 333 раза.

В настоящее время зафиксировано более 6 тысяч обращений, которые касаются:

неправомерного применения физической силы к гражданским;

использование балаклав сотрудниками ТЦК для сокрытия лиц;

других грубых нарушений прав человека.

Наиболее резонансной частью заявления Лубинца стала информация о случаях гибели гражданских лиц непосредственно в помещениях ТЦК и СП.

«У нас есть рецепт»: как планируют менять систему

Омбудсмен подчеркнул, что действующая модель мобилизации исчерпала себя и создает опасность для граждан, вместо того чтобы обеспечивать их защищенность.

«Граждане Украины должны чувствовать свою защищенность в помещениях ТЦК и СП, а не наоборот», — заявил Лубинец.

Для ухода из кризиса Уполномоченный предложил создать специальную рабочую группу на базе Министерства обороны. В нее должны войти представители парламента и офиса Омбудсмена. Лубинец утверждает, что уже готовый «рецепт», который поможет срочно изменить ситуацию и вернуть мобилизационные процессы в правовое поле.

Напомним, в Украине идет общая мобилизация, а в Верховной Раде периодически обсуждают возможную реформу ТЦК. В частности, речь идет о распределении функций территориальных центров комплектования: часть работников может заниматься военным учетом и мобилизацией, другая — социальным сопровождением военных, ветеранов и их семей. В то же время, в парламенте отмечают, что от Министерства обороны пока не поступало четко оформленных законодательных предложений по такой реформе.

