Пытки копами украинца в Польше: прокуратура задержала восемь человек

Четверо задержанных — полицейские.
Польская прокуратура задержала восемь человек, которых подозревают в убийстве украинца 25-летнего Дмитрия Никифоренко.
Об этом рассказали в ТСН.Ранок 8 октября.
Сегодня им должны официально выдвинуть обвинения, со всеми задержанными будут проводить следственные действия. К слову, четверо из задержанных сегодня — это полицейские. Кто остальные — официально правоохранители не объявляли в интересах следствия. Впрочем, в польских СМИ пишут, что это врач вытрезвителя, куда доставили украинца после задержания, а также трое работников учреждения
Как сообщалось, два месяца назад в городе Вроцлав полицейские просто с улицы забрали в вытрезвитель Дмитрия Никифоренко. Он возвращался с работы и якобы был в нетрезвом состоянии. Впрочем, из заведения он живым уже не вернулся. Тело погибшего вернули в Украину только через две недели и с большим количеством грима на лице.
Впоследствии польская Gazeta Wyborcza в своем расследовании заявила, что Никифоренко в вытрезвителе замучили до смерти.