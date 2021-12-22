Пытки на аннексированном полуострове: крымский татарин заявил о муках во время задержания

У мужчины обыскали дом и забрали на допрос.
Крымский татарин Нариман Аметов, задержанный российскими силовиками во время обыска, заявляет о пытках.
Об этом рассказали в ТСН. Ранок 22 декабря.
К дому Наримана Аметова ФБС посетила якобы из-за подрыва газопровода в поселке Перевальное. Мужчину почти сразу забрали на допрос. Дальше обыскивали дом уже без него.
По словам Аметова, его избивали электрическим током, в конце концов заставили пройти полиграф и подписать документы о том, что у активиста нет никаких претензий к силовикам. Только после этого мужчину отпустили и приказали обо всем молчать.
Напомним, утром в пятницу, 17 декабря, в дом Наримана Ахметова в Старом Крыму на аннексированном полуострове пришли с обысками. Затем забрали якобы в Симферополе для разговора. Нариман Ахметов постоянно посещал судебные заседания по политически мотивированным делам крымских татар в Крыму и России, активно участвовал в общественных инициативах.
Читайте также:
- В Кремле заявили, что США могут подтолкнуть Украину к военному вторжению в Крым
- Как копать братские могилы: в России официально создали стандарт массовых захоронений на случай войны