Пытки на аннексированном полуострове: крымский татарин заявил о муках во время задержания

Пытки на аннексированном полуострове: крымский татарин заявил о муках во время задержания

У мужчины обыскали дом и забрали на допрос.

Крымский татарин Нариман Аметов, задержанный российскими силовиками во время обыска, заявляет о пытках.

Об этом рассказали в ТСН. Ранок 22 декабря.

Также читайте В ООН одобрили обновленную резолюцию по правам человека в оккупированном Крыму: подробности

К дому Наримана Аметова ФБС посетила якобы из-за подрыва газопровода в поселке Перевальное. Мужчину почти сразу забрали на допрос. Дальше обыскивали дом уже без него.

По словам Аметова, его избивали электрическим током, в конце концов заставили пройти полиграф и подписать документы о том, что у активиста нет никаких претензий к силовикам. Только после этого мужчину отпустили и приказали обо всем молчать.

Напомним, утром в пятницу, 17 декабря, в дом Наримана Ахметова в Старом Крыму на аннексированном полуострове пришли с обысками. Затем забрали якобы в Симферополе для разговора. Нариман Ахметов постоянно посещал судебные заседания по политически мотивированным делам крымских татар в Крыму и России, активно участвовал в общественных инициативах.

Читайте также: