Пытки, сексуальное насилие и «выкупы»: на Одесщине задержали работников ТЦК и «активистов»

Били, запугивали и незаконно удерживали людей: ГБР разоблачило группу работников РТЦК в Одесской области / © Государственное бюро расследований

Реклама

В Одесской области задержали группу работников ТЦК, которые незаконно удерживали людей, избивали, запугивали и совершали сексуальное насилие в отношении них.

Об этом передают ГБР и Одесская областная прокуратура.

По данным следствия, для улучшения показателей мобилизации шесть чиновников РТЦК организовали противоправный механизм доставки и содержания мужчин. К деятельности они привлекли троих представителей местной общественной организации. «Активисты» помогали разыскивать мужчин и собирать информацию о них.

Реклама

© Государственное бюро расследований

© Государственное бюро расследований

Правоохранители задокументировали многочисленные факты жестокого обращения с потерпевшими. Мужчин незаконно удерживали в помещениях ТЦК, избивали, запугивали и оказывали на них психологическое давление.

© Государственное бюро расследований

Также следствием установлены отдельные факты совершения потерпевших насильственных действий сексуального характера. О каких действиях идет речь, правоохранители не уточняют.

Во время обысков правоохранители изъяли резиновые дубинки, молотки и другие предметы, которые использовались пытками.

© Государственное бюро расследований

Кроме пыток, еще и требовали деньги

Так, в январе 2026 года три сотрудника РТЦК вместе с членом общественной организации ехали бусиком «Mercedes-Benz Vito» по Киевскому району г. Одессы. У одного из домов они заметили мужчину призывного возраста и силой затолкали в автомобиль. Там угрожали, запугивали и потребовали деньги.

Реклама

Под влиянием угроз и насилия потерпевший был вынужден передать им 6000 долларов США, после чего был отпущен.

Также в ходе следствия установлена причастность одного из фигурантов — члена общественной организации к еще одному преступлению. В сговоре с руководителем общественной организации они реализовывали схему получения средств от призывников, обещая влияние на должностных лиц РТЦК.

© Государственное бюро расследований

В ходе встречи фигуранты получили от «клиента» 1500 долларов США. На следующий день мужчине передали «удостоверение» члена общественной организации, которое, по их словам, должно было «защитить» от мобилизации.

В настоящее время задержаны девять участников группы. Им сообщено о подозрении в пытках, незаконном лишении свободы и грабеже, совершенных организованной группой. Всем подозреваемым суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Реклама

Напомним, что на Закарпатье умер мужчина после содержания в ТЦК.

Новости партнеров