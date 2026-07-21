ТСН в социальных сетях

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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1648
Время на прочтение
2 мин

Пытки, смерти мобилизованных и укрывательство тел: ситуация с ТЦК ежедневно ухудшается — Лубинец

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец раскрыл потрясающие факты пыток и сокрытия смертей мобилизованных в помещениях ТЦК и призвал немедленно остановить этот произвол.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
1 комментарий
ТЦК

ТЦК

Ситуация вокруг деятельности территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК) в Украине ежедневно ухудшается. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал о шокирующих случаях пыток, избиениях и сокрытии смертей мобилизованных.

Об этом омбудсман заявил в интервью изданию «Новости.LIVE».

По словам Лубинца, во время одного из мониторинговых визитов в Николаеве представители Офиса омбудсмана обнаружили в здании ТЦК мужчину со сломанными ребрами. По документам военнообязанного уже якобы отправили в воинскую часть, однако на самом деле его содержали в помещении военкомата, чтобы скрыть следы жестокого избиения.

Еще более трагический случай произошел с другим мобилизованным, загадочно умершим уже на следующий день после призыва.

«10 дней не давали никакой информации о том, где его тело. Пытались максимально быстро похоронить человека без установления причины. Заключение медицинское — якобы человек умер от эпилепсии. Но когда семье предоставили возможность увидеть тело, они обнаружили ушибы, синяки, и по внешнему виду человек был точно под пыткой», — рассказал Дмитрий Лубинец.

Уполномоченный по правам человека строго предупредил о катастрофических последствиях таких действий для всего государства. По его словам, если немедленно не остановить этот произвол, уровень общественного напряжения может дойти до критической точки с необратимыми последствиями.

Напомним, в центре Львова произошел очередной инцидент с участием представителей ТЦК и СП. В социальных сетях распространилось видео, на котором мужчина в военной форме применяет физическую силу к женщине во время проведения мобилизационных мероприятий.

Комментарии (1)
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Насильно сидящий за закрытыми границами Украины
13:07, 2026.07.21
Ох доиграется мусорня с ТЦК, ох доиграется
Дата публикации
Количество просмотров
1648
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