ТЦК

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Ситуация вокруг деятельности территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК) в Украине ежедневно ухудшается. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал о шокирующих случаях пыток, избиениях и сокрытии смертей мобилизованных.

Об этом омбудсман заявил в интервью изданию «Новости.LIVE».

По словам Лубинца, во время одного из мониторинговых визитов в Николаеве представители Офиса омбудсмана обнаружили в здании ТЦК мужчину со сломанными ребрами. По документам военнообязанного уже якобы отправили в воинскую часть, однако на самом деле его содержали в помещении военкомата, чтобы скрыть следы жестокого избиения.

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Еще более трагический случай произошел с другим мобилизованным, загадочно умершим уже на следующий день после призыва.

«10 дней не давали никакой информации о том, где его тело. Пытались максимально быстро похоронить человека без установления причины. Заключение медицинское — якобы человек умер от эпилепсии. Но когда семье предоставили возможность увидеть тело, они обнаружили ушибы, синяки, и по внешнему виду человек был точно под пыткой», — рассказал Дмитрий Лубинец.

Уполномоченный по правам человека строго предупредил о катастрофических последствиях таких действий для всего государства. По его словам, если немедленно не остановить этот произвол, уровень общественного напряжения может дойти до критической точки с необратимыми последствиями.

Напомним, в центре Львова произошел очередной инцидент с участием представителей ТЦК и СП. В социальных сетях распространилось видео, на котором мужчина в военной форме применяет физическую силу к женщине во время проведения мобилизационных мероприятий.

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