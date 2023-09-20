Пытки уклониста в ТЦК во Львовской области: какое наказание грозит военным

Задержанного при попытке пересечения границы мужчину удерживали в помещении военкомата с 12 сентября, его морили голодом и избивали.

Начальник одного из отделов Самборского районного Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) и военнослужащий-водитель этого отдела задержаны по обвинению в избиении мужчины и незаконном содержании его в помещении военкомата.

Об этом сообщили в среду, 20 сентября, в пресс-службе Государственного бюро расследований (ГБР).

“Предварительно установлено, что 19 сентября 2023 военнослужащий-водитель избил гражданина, при этом угрожал ему оружием. Он бил потерпевшего руками и ногами по телу и лицу. Соответствующее видео было распространено в сети Интернет в этот же день”, — говорится в сообщении.

Сотрудники ДБР установили, что фигуранты удерживали пострадавшего в помещении военкомата с 12 сентября 2023 года. Они морили его голодом, избивали и издевались, чтобы он добровольно прошел военно-врачебную комиссию.

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Советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян в эфире национального телемарафона сообщила, что обнародованное в Сети видео будет приобщено к материалам досудебного расследования. По ее словам, потерпевший находится на обследованных у врачей.

Она также добавила, что мужчина призывного возраста, родом из Харьковщины, пытался нелегально пересечь границу с Польшей.

“Соответствующими службами был составлен протокол о нарушении правил пересечения государственной границы. Но за такое правонарушение существует административная ответственность, то есть человек должен был просто уплатить штраф”, — уточнила Татьяна Сапьян.

Вместо этого, по словам представительницы ГБР, уклоняемого отправили в ТЦК, чтобы поставить на учет. Уже в военкомате мужчину незаконно удерживали, морили голодом и избивали, заставляя пройти военно-врачебную комиссию и удти на фронт.

В отношении задержанных работников ТЦК решается вопрос уведомления им о подозрении в незаконном лишении свободы, пытках и превышении военным лицом служебных полномочий (ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 127, ч. 5 ст. 426-1 УК Украины). За эти преступления санкциями статей предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

Напомним, ранее ТСН.ua сообщал подробности громкого инцидента, произошедшего во Львовской области между военнообязанными и работниками военкомата.

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