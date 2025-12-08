ТСН в социальных сетях

Украина
193
1 мин

Пытки в Мелитополе: следователи нашли нового исполнителя ужасных преступлений

СБУ и правоохранители Литвы установили личность еще одного российского военного, причастного к пыткам литовского волонтера во временно оккупированном Мелитополе.

Кирилл Шостак
Служба безопасности Украины

Служба безопасности Украины / © СБУ

СБУ вместе с литовскими правоохранителями установили еще одного российского военного, причастного к пыткам литовского волонтера во временно оккупированном Мелитополе.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Подозрение СБУ. / © СБУ

Подозрение СБУ. / © СБУ

Его личность удалось установить благодаря доказательствам, собранным международной совместной следственно-оперативной группой. Это уже второй фигурант по делу: в ноябре Украина экстрадировала в Литву другого пленного россиянина, участвовавшего в пытках.

Новым подозреваемым оказался гражданин РФ Рабадан Абдулганиев - старший инспектор военной полиции 177 отдельного полка морской пехоты Каспийской флотилии. По данным следствия, он действовал вместе со своим сослужащим.

Оба российских военных пытали пленных в тюрьме, которую оккупанты обустроили на территории захваченного аэродрома в Мелитополе. Среди жертв был волонтер из Литвы, помогавший Силам обороны с начала полномасштабного вторжения.

Следствие установило, что пленных содержали в тесных металлических ящиках, душили до потери сознания, подвешивали за руки, избивали током и обливались ледяной водой на морозе.

На основе материалов СБУ и литовских партнеров Абдулганиеву заочно объявлено подозрение в нарушении Женевских конвенций и законов и обычаев войны по статьям 100 и 103 (ч.1) Уголовного кодекса Литовской Республики.

Поскольку подозреваемый находится на временно оккупированной части Украины, правоохранители продолжают комплекс мер по привлечению его к ответственности за военные преступления.

Расследование осуществляется под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора Украины.

