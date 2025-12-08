- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 193
- Время на прочтение
- 1 мин
Пытки в Мелитополе: следователи нашли нового исполнителя ужасных преступлений
СБУ и правоохранители Литвы установили личность еще одного российского военного, причастного к пыткам литовского волонтера во временно оккупированном Мелитополе.
СБУ вместе с литовскими правоохранителями установили еще одного российского военного, причастного к пыткам литовского волонтера во временно оккупированном Мелитополе.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
Его личность удалось установить благодаря доказательствам, собранным международной совместной следственно-оперативной группой. Это уже второй фигурант по делу: в ноябре Украина экстрадировала в Литву другого пленного россиянина, участвовавшего в пытках.
Новым подозреваемым оказался гражданин РФ Рабадан Абдулганиев - старший инспектор военной полиции 177 отдельного полка морской пехоты Каспийской флотилии. По данным следствия, он действовал вместе со своим сослужащим.
Оба российских военных пытали пленных в тюрьме, которую оккупанты обустроили на территории захваченного аэродрома в Мелитополе. Среди жертв был волонтер из Литвы, помогавший Силам обороны с начала полномасштабного вторжения.
Следствие установило, что пленных содержали в тесных металлических ящиках, душили до потери сознания, подвешивали за руки, избивали током и обливались ледяной водой на морозе.
На основе материалов СБУ и литовских партнеров Абдулганиеву заочно объявлено подозрение в нарушении Женевских конвенций и законов и обычаев войны по статьям 100 и 103 (ч.1) Уголовного кодекса Литовской Республики.
Поскольку подозреваемый находится на временно оккупированной части Украины, правоохранители продолжают комплекс мер по привлечению его к ответственности за военные преступления.
Расследование осуществляется под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора Украины.